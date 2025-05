SPECIALE ELEZIONI PIGNATARO MAGGIORE | Prima Magliocca poi il commissario e ora tre candidati sindaco

A Pignataro Maggiore la corsa alle elezioni comunali si infittisce tra tre candidati. Dopo una fase commissariale e la fine anticipata dell’amministrazione Magliocca, il Comune dell’Agro Caleno si appresta alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. La competizione vede in lizza Vincenzo Romagnuolo, Giuseppe... e altri due candidati, promettendo una sfida equilibrata e ricca di passione civica per il futuro di Pignataro Maggiore.

Corsa a tre nel Comune dell’Agro Caleno per la fascia tricolore. Dopo la breve parentesi commissariale seguita alla fine anticipata dell’amministrazione Magliocca, Pignataro Maggiore si prepara al voto per scegliere il nuovo sindaco. In lizza ci sono tre candidati: Vincenzo Romagnuolo, Giuseppe. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - SPECIALE ELEZIONI PIGNATARO MAGGIORE | Prima Magliocca, poi il commissario e ora tre candidati sindaco

