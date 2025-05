Spalletti ora l’età di Acerbi te la ricordi? Il CT valuta il ritorno contro la Norvegia

Dopo mesi di polemiche e discussioni, Francesco Acerbi torna a essere protagonista nel progetto azzurro, con Spalletti che valuta un suo possibile ritorno contro la Norvegia. Il difensore dell’Inter, ormai prossimo alla finale di Champions League,, si inserisce di nuovo nel mirino della nazionale, mentre il ct valuta il suo ruolo e l’età di Acerbi, ricordando anche Spalletti.

Dopo mesi di discussioni e polemiche, Francesco Acerbi torna al centro del dibattito azzurro. Il difensore dell'Inter, reduce da un'altra stagione di alto livello e prossimo alla finale di Champions League, è stato inserito nella lista dei preconvocati da Luciano Spalletti per i primi due impegni dell'Italia verso il Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia. RESTA IL MIGLIORE – Premessa doverosa: la sua presenza resta in dubbio. Ma il fatto stesso che Francesco Acerbi sia stato inserito nella lista dei pre-convocati in vista dei prossimi impegni dell'Italia, fa sorridere.

