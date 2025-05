Spal | record di 43 giocatori impiegati in una stagione leader indiscussa

La Spal si conferma leader nel campionato per il numero di giocatori impiegati in stagione, con un record di 43 nella stagione attuale. Da due anni domina questa classifica, superando squadre come Fermana e Perugia. Un segno di grande profondità e rotation, che testimonia la versatilità della rosa e l’affidabilità della gestione tecnica. Un primato che sottolinea la competitività e la strategia del club biancazzurro.

C’è una classifica nella quale la Spal è leader incontrastata del campionato da due anni di fila, quella del numero dei giocatori impiegati nel corso della stagione. La scorsa stagione i biancazzurri ne avevano utilizzati 38, superando Fermana e Perugia che ne avevano schierati rispettivamente 37 e 35. I dati – forniti dal portale specializzato Transfermarkt – fanno riferimento al campionato, perchĂ© considerando pure la Coppa Italia i biancazzurri avevano raggiunto quota 39. Un numero enorme – dettato anche dal via vai di atleti nel corso della stagione – che sembrava quasi irripetibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal: record di 43 giocatori impiegati in una stagione, leader indiscussa

