SpaceX lancia i satelliti Starlink per il weekend del Memorial Day

Durante il weekend del Memorial Day, SpaceX ha effettuato con successo un lancio di 23 satelliti Starlink, utilizzando un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex di Cape Canaveral. Questo intervento rafforza la rete globale di connettivitĂ e testimonia l'impegno di SpaceX nel espandere la propria costellazione satellitare. Un ulteriore passo verso l'obiettivo di offrire internet veloce e affidabile in tutto il mondo.

Sabato pomeriggio SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il sito web di SpaceX ha dichiarato che il decollo previsto per il weekend del Memorial Day ha portato in orbita terrestre bassa 23 satelliti Starlink. Il prossimo lancio di SpaceX è previsto per martedì. La compagnia spaziale ha in programma di rilanciare un’altra navicella dalla stazione “Starbase” in Texas... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - SpaceX lancia i satelliti Starlink per il weekend del Memorial Day

Leggi anche questi approfondimenti

Il razzo SpaceX porta in orbita nuovi satelliti Starlink

Martedì mattina, un razzo SpaceX è decollato dalla base spaziale di Cape Canaveral, portando in orbita 28 nuovi satelliti per il sistema internet Starlink.

SpaceX, lanciato razzo con 23 satelliti per sistema Starlink

Nella notte di martedì, un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato da Cape Canaveral, Florida, portando in orbita 23 satelliti per il sistema Internet Starlink.

SpaceX, lanciato razzo con 23 satelliti per il sistema Starlink

Nella notte di martedì, un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato da Cape Canaveral, portando in orbita 23 satelliti per il sistema Starlink.

Altre fonti ne stanno dando notizia

SpaceX lancia i satelliti Starlink per il weekend del Memorial Day

Come scrive msn.com: Sabato pomeriggio SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 dallo Space Launch Complex della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il sito web di SpaceX ha dichiarato che il decollo previsto per i ...

SpaceX lancia altri 23 satelliti Starlink: il video del decollo da Cape Canaveral

Si legge su rainews.it: Si tratta del 449° atterraggio riuscito di un booster Nuovo lancio da Cape Canaveral per il vettore spaziale Falcon 9 di SpaceX ... 23 nuovi satelliti della costellazione Starlink.

Falcon 9 inaugura il suo primo volo portando in orbita 23 satelliti Starlink

Da msn.com: Una nuova missione ha arricchito la costellazione satellitare Starlink: all'alba di mercoledì 21 maggio, un razzo Falcon 9 di SpaceX ha completato con successo il suo primo lancio, decollando dalla Ca ...

SpaceX lancia in orbita altri 60 satelliti Starlink