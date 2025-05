Spacciavano con in braccio la figlia di due anni per non destare sospetti | arrestata coppia di genitori pusher

Una coppia di genitori è stata arrestata ieri pomeriggio dalla polizia, sorpresa a spacciare droga dall'auto con la loro bambina di due anni tra le braccia per evitare sospetti. Durante la perquisizione, sono stati trovati 37 grammi di cocaina e quasi 11mila euro in contanti nella loro casa. Un episodio che evidenzia ancora una volta le attività illecite camuffate sotto apparenze innocenti. Continua a leggere...

