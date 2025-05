Sottomura la denuncia di degrado | Recinzioni abbandonate e marciapiedi non finiti

Una segnalazione segnala degrado a Rampari di San Paolo, con recinzioni abbandonate e marciapiedi incompleti, in particolare vicino al Meis, in condizioni disastrose. La questione evidenzia mancanze nelle opere di completamento e manutenzione, contribuendo al senso di abbandono e degrado dell'area. La redazione invita a monitorare la situazione e a completare i lavori per migliorare la sicurezza e l'aspetto del quartiere.

Riceviamo e pubblichiamo: "Gentile redazione di FerraraToday, vorrei segnalare una situazione di degrado in Rampari di San Paolo. Il marciapiede in prossimitĂ del Meis è in condizioni disastrose: cosa si aspetta a concludere i lavori di.

Arci Bolognesi, la denuncia di una residente: "Decenni di di degrado, rumori molesti e disagi"

Arci Bolognesi, la denuncia di una residente: "Decenni di degrado, rumori molesti e disagi"

«Cagliari, lungomare di Sant’Elia regno del degrado»: la denuncia in Comune

Si legge su msn.com: Dal parcheggio Cuore al porticciolo di Sant’Elia, fino a via dei Navigatori: «Lo stato di degrado è assurdo». La denuncia arriva dal consigliere comunale d’opposizione Ferdinando Secchi ...