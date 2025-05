Sostenibilità ambientale e solidarietà col Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli

Martedì 27 maggio, l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Sostenibilità ambientale e solidarietà”, promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli. Un’occasione per approfondire temi fondamentali per il futuro del nostro pianeta e promuovere valori di solidarietà tra le nuove generazioni, sotto la guida della dirigente Maria Ruggiero e con il coordinamento del presidente Gabriella Montanaro.

Martedì 27 maggio, l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Sostenibilità ambientale e solidarietà”, promosso dal Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Gabriella Montanaro. La scuola, guidata dalla dirigente Maria Ruggiero. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - “Sostenibilità ambientale e solidarietà” col Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli

Leggi anche questi approfondimenti

La capitale danese reinventa il turismo con un'iniziativa che premia i visitatori che scelgono il treno e partecipano ad attività a basso impatto ambientale, dimostrando che la sostenibilità può essere un'esperienza vantaggiosa e coinvolgente

Copenaghen sta rivoluzionando il turismo premiando i visitatori che optano per il treno e partecipano a attività sostenibili.

Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo riduce i costi, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Ecco come si accede all'incentivo per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento

Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo abbassa i costi, ma promuove anche la sostenibilità ambientale.

Emilia-Romagna: dieci località premiate Bandiera Blu per qualità e sostenibilità ambientale

L'Emilia-Romagna si distingue per le sue dieci località premiate con la Bandiera Blu, simbolo di qualità e sostenibilità ambientale.

GELSO- Gestione Locale Sostenibilità Ambientale SPOT