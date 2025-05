Sostegno 3 anni di servizio | corsi Indire e Università 40 CFU validi per GPS e concorso

Fino al 31 dicembre 2025 sono attivi percorsi di formazione per il sostegno riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio. Offerti da Università e INDIRE, questi corsi consentono di ottenere 40 CFU validi per GPS e concorsi, con criteri di selezione chiari e modalità trasparenti. Un'opportunità per rafforzare le competenze e migliorare le prospettive di carriera nel settore scolastico.

Attivati fino al 31 dicembre 2025 i percorsi per il sostegno rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno. I corsi, erogati da Università o INDIRE, consentono di acquisire 40 CFU, sono utili per graduatorie GPS e concorsi e prevedono criteri selettivi, costi e modalità ben definiti Requisiti e struttura . Sostegno 3 anni di servizio: corsi Indire e Università, 40 CFU validi per GPS e concorso Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

L'accesso al percorso di specializzazione INDIRE per il sostegno nella scuola primaria richiede requisiti precisi.

Nel question time del 5 maggio 2025, condotto da Andrea Carlino su OrizzonteScuola TV con ospite Simone Craparo, si è discusso di una tematica cruciale per gli aspiranti specialisti sul sostegno.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato i percorsi di sostegno, con 3 anni di servizio e abilitazioni estere, destinando 25.

