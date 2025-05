Solo un contentino per Sinner & Co | New York non si batte

New York rimane senza pari per Jannik Sinner e i suoi colleghi, che hanno ricevuto solo un contentino. Recentemente, venti dei migliori tennisti del circuito hanno espresso le loro preoccupazioni agli organizzatori dei quattro Slam, evidenziando quanto la Grande Mela rappresenti un’esperienza unica e insostituibile. La risposta alle loro istanze, però, non è stata all'altezza delle aspettative, lasciando il desiderio di un cambiamento inespresso.

Jannik Sinner e i suoi colleghi sono stati accontentati solo a metà: adesso è confermato, non c'è posto al mondo che sia come New York. Qualche settimana fa, 20 dei migliori tennisti del circuito maggiore avevano scritto una lettera indirizzata agli organizzatori dei quattro Slam che scandiscono, ogni anno, la stagione. Il messaggio era chiaro ed efficace: dicevano di volere, in buona sostanza, che i prize money in palio agli Open venissero ritoccati e aumentati. La loro richiesta è stata accolta, almeno in parte...

