Sole e temperature in rialzo nel weekend | le previsioni meteo su Bari

Il weekend a Bari porterà sole e un aumento delle temperature, offrendo l'occasione per godere di giornate all'insegna del bel tempo. Secondo le previsioni di 3BMeteo.com, a partire da lunedì 26 maggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno significativamente, con cieli sereni e una piacevole stabilità che caratterizzerà l'intera settimana. Scopriamo insieme i dettagli delle temperature e delle condizioni previste.

Sarà una settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato su Bari. Lunedì 26 maggio, secondo gli esperti di 3BMeteo.com, le forti correnti che hanno insistito sul capoluogo pugliese nella giornata di domenica, lasceranno spazio a cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le temperature... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sole e temperature in rialzo nel weekend: le previsioni meteo su Bari

