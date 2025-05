Sogno sfumato per l' Under 14 del Rapid Nonantola | sconfitta al secondo overtime contro Faenza

Il sogno dell'Under 14 del Rapid Nonantola di arrivare in finale regionale si spegne dopo una partita emozionante e combattuta contro Faenza. Dopo due supplementari, i baby rossoblù vengono sconfitti 41-39 adimola, lasciando il cuore in campo. Una battaglia che ha regalato grandi emozioni, ma che alla fine ha premiato l'avversario, terminando con l'amaro in bocca per una stagione ricca di impegno e passione.

Sfuma dopo due infiniti supplementari il sogno dell' Under 14 del Rapid Nonantola di conquistare la finale per il titolo regionale di categoria. I baby rossoblù ieri si sono arresi 41-39 al secondo overtime nella sfida di Imola contro il Faenza. Una gara bellissima, che il Rapid ha ripreso nel secondo tempo dopo essere andato al riposo sotto 21-18. La rimonta aveva portato i nonantolani avanti nel finale 34-33 ma una rete subita a 9 secondi dalla fine con l'uomo in meno ha portato ai supplementari.

Sogno sfumato per l'Under 14 del Rapid Nonantola: sconfitta al secondo overtime contro Faenza

Secondo msn.com: Il Rapid Nonantola Under 14 perde 41-39 contro Faenza dopo due overtime. Barbieri segna 13 reti. Finale 3°-4° posto oggi.

