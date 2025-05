Slovacchia uomo attaccato da un’orsa | le immagini dell’animale con i suoi due cuccioli

Un uomo è rimasto ferito in Slovacchia, nel villaggio di Sucany, dopo un attacco di un’orsa con due cuccioli. Trasportato in ospedale in condizioni stabili, ha subito diverse ferite. Le immagini mostrano l’orsa e i suoi cuccioli. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella zona, dove le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione.

Un uomo è ricoverato in ospedale in condizioni stabili dopo essere stato attaccato da un’orsa con due cuccioli, nel villaggio di Sucany, in Slovacchia. Ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato dai servizi di emergenza all’ospedale universitario di Martin. Il segretario esecutivo del ministero dell’Ambiente, Filip Kuffa, ha dichiarato che l’orsa è stata uccisa e che l’area è sotto sorveglianza. L’aggressione è avvenuta dopo che il governo ha recentemente approvato un piano per abbattere circa un quarto degli orsi bruni del Paese, in seguito alla morte di un uomo sbranato mentre passeggiava in un bosco nella Slovacchia centrale... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Slovacchia, uomo attaccato da un’orsa: le immagini dell’animale con i suoi due cuccioli

Slovacchia, uomo attaccato da un'orsa: le immagini dell'animale con i suoi due cuccioli

stream24.ilsole24ore.com scrive: (LaPresse) Un uomo è ricoverato in ospedale in condizioni stabili dopo essere stato attaccato da un'orsa con due cuccioli, nel villaggio di ...

Orsa attacca un uomo, momenti di paura: 49enne in ospedale. Il plantigrado era insieme ai suoi due cuccioli, l'episodio in Slovacchia: autorità al lavoro per trovarli

Scrive ildolomiti.it: SLOVACCHIA. Un'orsa, che si trovava assieme ai suoi due cuccioli, ha attaccato e ferito in modo grave un uomo di 49 anni. L'episodio è avvenuto in Slovacchia ed è stato riportato sui social da Filip K ...

In Slovacchia saranno abbattuti 350 orsi, ira ambientalista

Si legge su msn.com: La decisione segue diversi attacchi di orsi alle persone, tra cui la scoperta dei resti di un uomo nella Slovacchia centrale ... mai ucciso orsi che avevano attaccato persone, sulla base di ...

