Situazioni di degrado nel Cimitero di Chietimancanza di rispetto per noi e i nostri cari defunti

Il cimitero di Chieti versa in uno stato di degrado e abbandono, suscitando forte indignazione tra i cittadini. Una residente denuncia la mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e delle famiglie che li visitano, evidenziando come questa situazione offshore la dignità e il senso di cura dovuti a un luogo di ricordo e rispetto. È urgente intervenire per restituire dignità e decoro al cimitero.

Un residente denuncia "una situazione di vero degrado e abbandono del cimitero di Chieti. È una grande mancanza di rispetto per noi cittadini e per i nostri cari che riposano lì", conclude. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Situazioni di degrado nel Cimitero di Chieti,mancanza di rispetto per noi e i nostri cari defunti"

