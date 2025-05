Situazioni di degrado nel Cimitero di Chieti mancanza di rispetto per noi e i nostri cari defunti

Il cimitero di Chieti versa in condizioni di degrado, suscitando preoccupazione e indignazione tra i residenti. Un cittadino interviene, denunciando questa situazione di abbandono: "È una grande mancanza di rispetto per noi e per i nostri cari che riposano lì", afferma. Le lamentele si intensificano, richiedendo un urgente intervento per restituire dignità a un luogo di memoria e rispetto.

