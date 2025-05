Sit-in della Cisl per la pace in MO Fumarola Cessate il fuoco

La CISL si mobilita per la pace a Mo Fumarola, chiedendo urgentemente un cessate il fuoco e l’apertura degli aiuti umanitari. La segretaria generale Daniela Fu esprime solidarietà alla popolazione fondamentale, composta da donne, bambini e anziani, sottolineando l’importanza di intervenire subito per alleviare la sofferenza di chi è più vulnerabile. Un appello unitario per fermare il conflitto e garantire assistenza tempestiva.

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui per chiedere l’immediato cessate il fuoco e siamo qui per chiedere che gli aiuti umanitari possano arrivare ad una popolazione stremata, una popolazione fatta di donne, di bambini e di persone anziani e fragili”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando ai giornalisti a margine del sit-in della Cisl per la pace in Medio Oriente nei pressi dell’ambasciata Israeliana a Roma. xr3trlmca2 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sit-in della Cisl per la pace in MO, Fumarola “Cessate il fuoco”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump:"Possiamo raggiungere Pace in MO"

Nel suo discorso al Business Forum, il presidente americano Trump ha evocato un futuro di pace e opportunità nel Medio Oriente, dichiarando che, dopo decenni di conflitti, è finalmente possibile realizzare il sogno di una terra di sicurezza, armonia e innovazione per le generazioni future.

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due?

Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Amianto negli uffici della Regione e dipendenti in smart working, Cisl: "Trasloco immediato in ambienti sicuri"

A causa della possibile presenza di amianto negli uffici della Regione in via D'Annunzio 111, i dipendenti rimarranno in smart working fino al 19 maggio.

Se ne parla anche su altri siti

Sit-in della Cisl a Roma per la pace in Medio Oriente, Fumarola “Occorre un cessate il fuoco”

Scrive msn.com: ROMA (ITALPRESS) – La Cisl ha promosso oggi al sit-in per la pace in Medio Oriente nei pressi dell’ambasciata Israeliana, ribadendo con forza la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Strisc ...

Sit-in della Cisl a Piazza Montecitorio: in Libia pace, democrazia, diritti