Sit-in della Cisl a Roma per la pace in Medio Oriente Fumarola Occorre un cessate il fuoco

La Cisl di Roma ha organizzato un sit-in di fronte all’ambasciata israeliana, chiedendo con fermezza un immediato cessate il fuoco in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi. La mobilitazione mira a sottolineare l’urgenza di risposte diplomatiche e di pace per alleviare le sofferenze della popolazione civile nella Striscia di Gaza e promuovere una soluzione duratura al conflitto.

ROMA (ITALPRESS) – La Cisl ha promosso oggi al sit-in per la pace in Medio Oriente nei pressi dell’ambasciata Israeliana, ribadendo con forza la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi. Una mobilitazione necessaria per richiamare l’attenzione su una tragedia umanitaria che non può più essere ignorata. IL VIDEO DELLE PAROLE DI DANIELA FUMAROLA “Occorre fermare subito la violenza e aprire uno spiraglio politico per la pace – ha dichiarato Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL -. Condanniamo con fermezza la politica di Netanyahu, che sta isolando Israele nel mondo, così come continuiamo a condannare il terrorismo omicida di Hamas. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Sit-in della Cisl a Roma per la pace in Medio Oriente, Fumarola “Occorre un cessate il fuoco”

