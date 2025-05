Sinner Rinderknech e la foto del Papa | Dimostriamo che i miracoli esistono

Arthur Rinderknech si avvicina con entusiasmo al suo match contro Jannik Sinner al Roland Garros, fissato per il 26 maggio. In un post sui social, il tennista ha condiviso una foto di Papa Leone XIV, evocando simbolicamente la magia e la speranza nel tennis. "È il momento di dimostrare che i miracoli esistono," ha dichiarato, alimentando l'attesa per un incontro che promette emozioni forti.

(Adnkronos) – Arthur Rinderknech si prepara al match contro Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros, previsto nella serata di lunedì 26 maggio, e 'schiera' Papa Leone XIV. E sui social non nasconde l'euforia per un confronto da brividi con il numero uno al mondo. "È il momento di dimostrare che i miracoli accadono ..."

