Sinisa Mihajlovic e i giorni in ospedale l’infermiera scrive alla figlia Viktorija | Mi ha mostrato le sue fragilità È stato un onore conoscerlo

Nei giorni di festa per il Bologna, il ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022, riemerge con intensità. Un'infermiera, testimone delle sue fragilità durante il ricovero, ha raccontato la sua esperienza, mentre sua figlia Viktorija condivide una toccante lettera sui social. Questo tributo evidenzia non solo la grandezza dell'uomo e del calciatore, ma anche l'amore e il legame profondo con la sua famiglia.

Nei giorni di festa per il Bologna, dopo la vittoria della Coppa Italia, il ricordo di Sinisa Mihajlovic, morto il 16 dicembre del 2022, è tornato a farsi sentire con forza. A rendergli omaggio, oltre alla città e ai tifosi, anche sua figlia Viktorija, che sui social ha condiviso una lettera toccante inviatale da un’infermiera dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove l’ex tecnico rossoblù fu ricoverato durante la malattia. «Sto facendo la notte in ospedale e spero che non ti dia troppo fastidio, ma ti racconto quei momenti sperando che possano farti sorridere», scrive l’infermiera. «Mi ricordo di come aveva sempre un modo particolare di dire le cose, sincero, diretto e senza timore, a volte non sapevi come reagire», sottolinea... 🔗 Leggi su Open.online