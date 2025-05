Sindaco ucciso la Procura chiede il rinvio a giudizio per i due carabinieri casertani

La Procura di Salerno ha richiesto il rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nel caso dell'omicidio del sindaco, tra cui il colonnello Fabio Cagnazzo e l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, entrambi carabinieri casertani. Accusati di concorso in omicidio, insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero, il caso solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'integrità delle istituzioni locali.

La Procura di Salerno tira dritto e chiede il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, di Aversa, l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, per l'imprenditore Giuseppe Cipriano e per Giovanni Cafiero. I primi tre sono accusati di concorso nell'omicidio del sindaco...

