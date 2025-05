Sindaco di Nizza | due blackout in poche ore quasi terrorismo

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha definito i due blackout in Costa Azzurra in meno di 24 ore come “quasi terrorismo”, sottolineando che potrebbero essere collegati. Durante una conferenza stampa, ha annunciato che le indagini sono in corso e ha espresso preoccupazione per una possibile minaccia alla sicurezza, evidenziando la gravità degli eventi e l’ipotesi di un attacco coordinato.

Milano, 25 mag. (askanews) – “Quasi terrorismo”: questa secondo il sindaco di Nizza Christian Estrosi (di origini italiane), oggi in conferenza stampa la causa del secondo blackout in Costa Azzurra in meno di 24 ore. “L’indagine è in corso. Tuttavia, non è escluso che ci sia un collegamento, perché è sorprendente che abbiamo assistito a un fenomeno di questa natura ieri a ovest e stanotte a Nizza”. Ben 35.000 case sono rimaste senza elettricità nella notte tra sabato e domenica a causa di un incendio scoppiato in un trasformatore sul Boulevard Paul-Montel a Nizza. Il pubblico ministero Damien Martinelli ha annunciato questa mattina in un comunicato stampa di aver aperto un’indagine per reato di distruzione mediante incendio doloso da parte di una banda organizzata... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nizza, incendio «doloso» a centralina elettrica, 45.000 case al buio: nuovo sabotaggio in Costa Azzurra dopo il blackout di Cannes

Segnala msn.com: Nuovo apparente sabotaggio a un un impianto elettrico nel sud-est della Francia, dopo quelli che ieri hanno messo in pericolo di blackout il Festival di Cannes: la scorsa notte a Nizza ...

Nizza, blackout e sabotaggio a rete elettrica: allarme sicurezza in Costa Azzurra

Come scrive msn.com: (Adnkronos) – Nuovo sabotaggio alla rete elettrica in Costa Azzurra. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento della sicurezza attorno ai siti strategici dopo che un incendio doloso ha colpito nel ...

