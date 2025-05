Silverstone trionfa Bezzecchi | l’italiano conquista il GP di Gran Bretagna

Marco Bezzecchi trionfa al GP di Gran Bretagna, cogliendo un'importante vittoria grazie agli errori degli avversari. Il pilota italiano ha sfruttato al meglio le difficoltà degli altri, tra cui i fratelli Marquez, che hanno concluso solo in terza posizione. L'emozionante gara è stata caratterizzata da colpi di scena sin dall'inizio, culminando in una bandiera rossa che ha stravolto il confronto.

Il pilota italiano approfitta degli errori e dei ko avversari per avere la meglio, solo terzo posto per uno dei fratelli Marquez. Il Gran Premio di Gran Bretagna è stata una gara ricchissima di colpi di scena sin dall’inizio. Prima le cadute dei fratelli Marquez, poi la bandiera rossa a causa di un incidente al secondo giro e alla fine la doppia partenza. Pecco Bagnaia è partito bene, ma una caduta l’ha portato al forfait. Sfortunata la Ducati. Anche la Yamaha è stata vittima di sfortuna: Quartararo stava sorprendendo tutti per tornare al successo dopo anni di digiuno, ma la M1 tradisce a sei giri dal termine... 🔗 Leggi su Sportface.it