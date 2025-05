Sicurezza sul lavoro | in centinaia alla corsa per la legalità Istituita borsa di studio

Centinaia di persone hanno partecipato con entusiasmo alla quinta edizione della "Corsa per la Legalità", tenutasi a Francavilla Fontana il 25 maggio. Questo evento, parte della XVII “Corri Francavilla” organizzata da Asd Team Francavilla e Urban, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro, culminando nell'istituzione di una borsa di studio a favore della legalità. Un importante passo verso la promozione di un ambiente lavorativo più sicuro e giusto.

Centinaia di persone hanno preso parte alla quinta edizione della corsa per la legalità che si è svolta stamattina (domenica 25 maggio) a Francavilla Fontana, nell'ambito della XVII “Corri Francavilla”, la competizione podistica organizzata da Asd Team Francavilla in collaborazione con Urban... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sicurezza sul lavoro: in centinaia alla corsa per la legalità. Istituita borsa di studio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sicurezza sul lavoro, siamo solo alle premesse - Le norme ci sono, eppure la situazione non cambia. Com’è possibile? Vale la pena ricordare i tre pilastri fondamentali della sicurezza sul lavoro: l’impianto ... Lo riporta msn.com

La sicurezza sul lavoro: un imperativo per il futuro del Paese - In questi primi mesi dell’anno, centinaia di vite sono state spezzate, lasciando famiglie in uno stato di profonda disperazione. È inaccettabile che in un Paese civile si debba ancora discutere di ... Da notizie.it

Lavorare per morire: in Italia la sicurezza sul lavoro è un’utopia che miete centinaia di vittime ogni anno - Una ventina di morti alla settimana: è il bilancio spaventoso delle vittime sul lavoro registrate durante il 2022 nel nostro Paese. Dietro questi numeri vi sono persone, in diversi casi giovani ... Secondo greenme.it

SICUREZZA SUL LAVORO E LOTTA ALLA PRECARIETA': LE BATTAGLIE DEL 1° MAGGIO | 01/05/2025