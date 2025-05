Sicurezza stradale La giunta Del Chiaro punta sulle rotatorie

La giunta di Capannori punta sulle rotatorie per migliorare la sicurezza stradale. Dopo aver inaugurato quella alla Madonnina a Lunata e ottenuto finanziamenti per una in via Sottomonte, il Comune pianifica altri due interventi simili, con l’obiettivo di avviarli nel prossimo futuro. Questa strategia mira a ridurre incidenti e migliorare la fluidità del traffico nelle aree interessate.

Dopo aver inaugurato lo scorso 5 aprile la rotonda alla Madonnina a Lunata e dopo aver ricevuto l’ok per l’arrivo dei finanziamenti che porteranno alla realizzazione di quella in via Sottomonte, il Comune di Capannori mira ad altri due simili interventi infrastrutturali da poter almeno avviare nel primo mandato di Giordano Del Chiaro sindaco. Adesso mancano all’appello solo le rotatorie all’incrocio tra via dei Bocchi e via Masini, sul viale Europa. Un luogo dove si sono verificati incidenti anche gravi e che provoca tempi di attesa infiniti per svoltare e, infine il rondò in via Tazio Nuvolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza stradale. La giunta Del Chiaro punta sulle rotatorie

