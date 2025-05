Sicurezza pulizia e servizi per bambini | anche a Ostuni la Bandiera verde 2025

Ostuni si riconferma un'eccellenza per le famiglie con bambini, aggiudicandosi anche per il 2025 la prestigiosa "Bandiera verde". Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dai pediatri, attesta l’impegno della città nella sicurezza, pulizia e servizi dedicati ai più piccoli, rendendo le sue spiagge tra le migliori in Italia per l’accoglienza. Un motivo in più per scegliere Ostuni come meta per le vacanze in famiglia.

OSTUNI - Anche per il 2025 le spiagge di Ostuni si confermano tra le migliori d’Italia per l’accoglienza dei più piccoli, ottenendo la "Bandiera verde" dei pediatri, un riconoscimento attribuito dalle società scientifiche pediatriche in base a criteri di sicurezza, pulizia, servizi e fruibilità ... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sicurezza, pulizia e servizi per bambini: anche a Ostuni la "Bandiera verde 2025"

