Sicilia Schifani | Non mi lascio intimidire avanti con i termovalorizzatori

Dopo le minacce di cui è stato oggetto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ribadisce con fermezza il suo impegno a favore dei progetti di termovalorizzatori sull'isola. Nonostante le intimidazioni, Schifani si dichiara deciso a proseguire con le iniziative volte a migliorare la gestione dei rifiuti in Sicilia, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide ambientali senza lasciarsi intimidire.

PALERMO, 25 maggio. Dopo le recenti intimidazioni subite in relazione al progetto dei termovalorizzatori, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani afferma con determinazione: "Non mi lascerò intimidire". Ferma volontà di proseguire nel rispetto delle regole. In un intervento pubblicato sul Giornale di Sicilia, Schifani ribadisce: "Episodi come questo rafforzano la mia determinazione ad andare avanti, con senso dello Stato e nel rispetto delle regole", sottolineando che il progetto dei termovalorizzatori è strategico per il futuro della Sicilia.

