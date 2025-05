Si tuffa nel torrente per salvare il cane trovato senza vita il 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor Le 23 ore di ricerche e il drammatico epilogo

Tragedia a Carlino, in provincia di Udine, dove un 63enne ha perso la vita mentre tentava di salvare il suo cane, trovato senza vita nel torrente Cormor. Dopo un'ardua notte di ricerche, il corpo dell'uomo è stato rinvenuto, segnando un drammatico epilogo per una storia di coraggio e amore verso gli animali. Una comunità sconvolta si stringe attorno al dolore della famiglia.

CARLINO (UDINE) - Trovato senza vita l'uomo che si era tuffato per salvare il suo amico a quattro zampe della corrente del torrente Cormor a Carlino, in provincia di Udine. Dopo circa 23 ore di... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Si tuffa nel torrente per salvare il cane, trovato senza vita il 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor. Le 23 ore di ricerche e il drammatico epilogo

