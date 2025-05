Si tuffa nel fiume per salvare il cane caduto in acqua ma viene risucchiato dalla corrente | si cerca il 63enne scomparso nelle cascate del Cormor

Un uomo di 63 anni si è immerso nel fiume a Carlinio (Udine) per salvare il cane caduto in acqua, ma è stato trascinato dalla corrente. È in corso un’operazione di ricerca urgente nel tardo pomeriggio di sabato 24 maggio, dopo la sua scomparsa nelle cascate del Cormor. Le autorità stanno tentando di rintracciarlo e di garantire la sua sicurezza.

Cane si lancia nel fiume in piena corrente e parte la corsa contro il tempo per salvarlo

Un cane lancia nel fiume in piena corrente, scatenando una corsa contro il tempo per salvarlo. Mentre una donna incinta passeggia lungo l’argine del Moscova, il cane si getta nel vuoto dopo aver visto un uccello.

Si tuffa in mare per salvare il figlio e muoiono entrambi: "Un'onda anomala ha trascinato via il ragazzo, poi il papà"

Il 13 aprile, una tragedia ha colpito Seventeen Seventy, Queensland, dove Robin Reed e suo figlio Owen hanno perso la vita in un incidente affiorato dalle acque turbolente della Grande Barriera Corallina.

Plastica al bando dal Chiassa parte l'appello: adottiamo un acchiappa-rifiuti per salvare il nostro fiume

Arezzo dice basta alla plastica, con l’installazione di un acchiapparifiuti nel Chiassa, simbolo di un'azione concreta contro l'inquinamento.

