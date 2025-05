Si trova un ladro nella sua macchina parcheggiata e lo fa arrestare

Venerdì sera, un cittadino ha sorpreso un ladro nella propria auto parcheggiata e, reagendo prontamente, ha chiamato la polizia. Quando ha aperto lo sportello, ha trovato l’uomo all’interno: un 26enne peruviano, accusato di tentato furto aggravato. Grazie alla sua prontezza, il ladro è stato subito arrestato all'angolo tra via Anna e altri dintorni, garantendo così la sicurezza e recuperando il veicolo.

Quando ha aperto lo sportello della sua auto si è trovato una persona all'interno. Un ladro. Lui non ci ha pensato due volte e lo ha fatto arrestare. Un uomo di 26 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato all'angolo tra via Anna.

