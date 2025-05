Si sveglia dal coma e scappa nudo recuperato in strada dalla polizia | chiesti chiarimenti all' ospedale

Sabato a Milazzo, un episodio sorprendente ha scosso la comunità. Un uomo, ricoverato in terapia intensiva dopo un coma, si sarebbe svegliato e, in stato di confusione, sarebbe scappato dall'ospedale nudo con un solo pannolone. Recuperato successivamente dalla polizia in strada, l’accaduto solleva numerosi interrogativi e continua a suscitare discussioni sulla gestione e la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera.

Non smette di far discutere quanto accaduto sabato a Milazzo. Un uomo ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Fogliani dopo essersi svegliato dal coma sarebbe scappato dalla struttura, nudo con un solo pannolone, in stato di confusione. Dopo aver percorso diversi metri sotto gli.

Un uomo in coma, trasferito al reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Fogliani di Milazzo, si è risvegliato e, dopo aver avuto un raptus, ha rimosso i fili collegati alle apparecchiature e fuggito.

