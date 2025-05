Si sveglia dal coma e scappa nudo recuperato in strada dalla polizia | chiesti chiarimenti all' ospedale

Un episodio sconcertante ha scosso la comunità di Milazzo: un uomo, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Fogliani, si è risvegliato dal coma e, in un'incredibile fuga, è scappato nudo, indossando solo un pannolone. La sua corsa confusionaria è stata interrotta dalla polizia, mentre l'ospedale è sotto accusa per chiarire le circostanze di questo sorprendente evento verificatosi sabato scorso.

