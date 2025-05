Si schianta contro un muro in sella ad una moto morto un 25enne

Tragico incidente nella serata di venerdì: il 25enne calatino Antonio Grasso, agente di polizia penitenziaria, ha perso la vita in seguito a un grave scontro con un muro mentre era in sella alla sua moto. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Il giovane, che stava rientrando a casa, ha avuto un'improvvisa fuga di controllo che gli è costata la vita.

Un tragico incidente stradale autonomo, avvenuto nella serata di venerdì scorso, è costato la vita al 25enne calatino Antonio Grasso, agente di polizia penitenziaria in servizio fuori regione. Per cause ancora da accertare, mentre si apprestava a fare rientro nella propria abitazione, la sua moto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si schianta contro un muro in sella ad una moto, morto un 25enne

