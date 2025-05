si rompe un chiusino acqua invade la ciclabile della galleria pasa

Questa mattina, intorno alle 10.30, un chiusino rotto ha causato un'imponente fuoriuscita d'acqua nella galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta, invadendo la ciclabile. L'intervento del gruppo I Prati della polizia locale di Roma Capitale ha temporaneamente chiuso il tratto ciclopedonale in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza degli utenti e avviare i lavori di bonifica.

