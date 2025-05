Si riunisce il Consiglio regionale | 13 i punti all' ordine del giorno

Il consiglio regionale della Calabria si riunirà martedì 27 maggio alle ore 14:00, convocato dal presidente Filippo Mancuso. All'ordine del giorno sono previsti 13 punti, tra cui provvedimenti amministrativi e proposte di legge su temi economico-finanziari, tutela ambientale e altre questioni di interesse regionale. La sessione rappresenta un'importante occasione per dibattere e decidere sulle priorità per lo sviluppo e il benessere della Calabria.

Torna a riunirsi martedì 27 maggio alle ore 14:00 il consiglio regionale della Calabria, convocato dal presidente Filippo Mancuso. All'ordine del giorno numerosi provvedimenti amministrativi e proposte di legge che spaziano dai temi economico-finanziari alla tutela ambientale, passando per la...

