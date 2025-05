Si getta nel torrente per salvare il suo cane e scompare nel nulla

Nel pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio, in provincia di Udine, Gianfranco Baldin, 63 anni di Novara ma residente a Tavagnacco, si è gettato nel torrente per salvare il suo cane. Travolto dalla corrente, è scomparso nel nulla. L'intervento di soccorso finora si è rivelato inutile, e le ricerche sono ancora in corso per rintracciarlo. La comunità è sconvolta dall'accaduto e attende notizie.

Si getta nel torrente per salvare il suo cane e, travolto dalla corrente, scompare nel nulla. É successo nel pomeriggio di ieri, sabato 24 maggio, in provincia di Udine: l'uomo, Gianfranco Baldin, 63enne originario di Novara ma residente a Tavagnacco, risulta ora scomparso.

Un gesto di grande coraggio e amore: Gianfranco Baldin, 63 anni di Tavagnacco, ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane finito nel torrente Cormôr a San Gervasio.

Gianfranco Baldin, 63 anni di Tavagnacco, si è gettato nel torrente Cormôr a San Gervasio per salvare il suo cane, finito in acqua.

Proseguono senza sosta le ricerche di Gianfranco Baldin, il 63enne scomparso nel torrente Cormor a Carlino dopo aver tentato di soccorrere il suo cane.

