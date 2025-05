Si getta in un torrente per salvare il suo cane e non riemerge | trovato il corpo di Gianfranco Baldin

Gianfranco Baldin, 63 anni, originario di Novara e residente a Tavagnacco, ha perso la vita nel tentativo eroico di salvare il suo cane, finito nel torrente Cormor. Senza esitazione, si è gettato in acqua, ma è stato travolto dalla corrente. Mentre l'animale è riuscito a salvarsi, il corpo di Baldin è stato tragicamente ritrovato successivamente, segnando una profonda perdita per la comunità.

Si è gettato nel torrente Cormor senza esitazione per cercare di salvare il suo cane, finito in acqua poco prima. Ma Gianfranco Baldin, 63enne originario di Novara ma residente a Tavagnacco (provincia di Udine), è stato trascinato dalla corrente. L'animale è riuscito a salvarsi mentre l'uomo, purtroppo, non è più riemerso...

