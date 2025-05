Si Elle Fanning in Valentino è tutto ciò che desideravamo a Cannes 2025

A Cannes 2025, Elle Fanning ha incantato con un look da principessa firmato Valentino e disegnato da Alessandro Michele, confermandosi come la star del red carpet. L’occasione ha mostrato tutta la sua eleganza eterea, rafforzando il suo ruolo di Global Ambassador L’Oréal Paris. Un look da sogno che ha catturato l’attenzione di tutti, rendendola protagonista indiscussa di questa magica kermesse.

Un look etereo e da principessa quello di Elle Fanning a Cannes 2025, che ha indossato un Valentino disegnato da Alessandro Michele che l'ha resa una vera e propria stella sul red carpet. Lei, che è anche lobal Ambassador di L'Oréal Paris, ha conquistato tutti sia al primo (in Armani Privè) che al secondo red carpet. Elle Fanning conquista Cannes 2025 in Valentino by Alessandro Michele. L'attrice, ormai cresciutissima e una vera e propria diva, si trova sul carpet in occasione della proiezione del film The Mastermind al Festival di Cannes 2025. Se col primo red carpet e la suta t-shirt di Armani Privé ha catturato l'attenzione su di se, alla sfilata sul secondo tappeto rosso ci ha regalato un vero e proprio momento di magia.

