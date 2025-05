Si è conclusa Gusto Italia in Tour | cibo musica e divertimento sul lungomare

Si è conclusa con grande successo "Gusto Italia in Tour", l'evento che ha trasformato il lungomare Trieste in una festa di sapori, musica e divertimento. Salernitani e turisti hanno affollato la splendida promenade, godendo delle tipicità artigianali e delle tradizioni culinarie italiane. Un'altra indimenticabile esperienza che ha celebrato l’eccellenza gastronomica della nostra penisola, proprio all’altezza della spiaggia di Santa Teresa.

