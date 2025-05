Si accascia a terra e muore durante la sfilata dei cavalli | tragedia alla festa del Tataratà

Una tragedia ha colpito la sagra del Tataratà a Casteltermini, durante la sfilata dei cavalli. Un uomo di 45 anni, mentre accompagnava la figlia, è stato colpito da un malore fatale e si è accasciato a terra. Nonostante l'intervento tempestivo del 118 e i tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare, lasciando sgomenti i presenti alla festa.

Tragedia a Casteltermini, durante la sfilata dei cavalli della sagra del Tataratà: un uomo di 45 anni che accompagnava la figlia durante il corteo si è sentito male, si è accasciato a terra ed è morto sul colpo. Nonostante i soccorsi immediati del 118 e i tentativi di rianimazione, l'uomo non...

