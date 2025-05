Show del baby Venturino a Bologna vince il Genoa 3-1

Nel match allo stadio Dall'Ara di Bologna, Lorenzo Venturino (2006) ha esordito in Serie A segnando due gol, contribuendo alla vittoria del Genoa contro il Bologna per 3-1. La rete di Vitinha aveva aperto il match, mentre Orsolini ha segnato il gol finale. La prestazione di Venturino è stata un vero show, dimostrando il suo talento e lasciando il segno nel primo importante appuntamento in massima serie.

(Adnkronos) – Allo stadio Dall’Ara di Bologna è andato in onda lo show di Lorenzo Venturino, classe 2006 all’esordio in serie A: suoi i due gol con cui la squadra di Vieira stende quella di Italiano 3-1, oltre alla rete di Vitinha ad aprire il match e quella di Orsolini per chiuderlo. Il Genoa conclude il suo campionato al 13° posto con 43 punti, 6 in meno rispetto alla stagione scorsa, e può festeggiare, come contro il Napoli, le buone prestazioni dei prodotti del proprio vivaio: oltre al genovese Venturino sugli scudi anche lo spezzino classe 2001 Patrizio Masini, autore di una prova solida a metà campo. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Show del baby Venturino a Bologna, vince il Genoa 3-1

Argomenti simili trattati di recente

Show del baby Venturino a Bologna, vince il Genoa 3-1

Al Dall’Ara di Bologna, il debutto in Serie A di Lorenzo Venturino, classe 2006, ha regalato uno spettacolo memorabile.

Show del baby Venturino a Bologna, vince il Genoa 3-1

Nel debutto in Serie A, Lorenzo Venturino, nato nel 2006, ha brillato allo stadio Dall’Ara di Bologna, segnando due gol decisivi ànb che hanno contribuito alla vittoria del Genoa per 3-1 contro la squadra di Italiano.

Bologna-Genoa 1-3, Venturino show: Italiano chiude con una sconfitta

Il Bologna si congeda dal campionato con una sconfitta 1-3 contro il Genoa all'ultima partita al Dall’Ara.

Ne parlano su altre fonti

Show del baby Venturino a Bologna, vince il Genoa 3-1

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Allo stadio Dall’Ara di Bologna è andato in onda lo show di Lorenzo Venturino, classe 2006 all’esordio in serie A: suoi i due gol con cui la squadra di Vieira stende quella di Italiano 3 ...

Bologna-Genoa 1-3: gli emiliani fanno festa, ma lo show (con doppietta) è del baby Venturino

Da msn.com: Alla prima da titolare l'attaccante proveniente dalle giovanili trascina i suoi al 13° posto. Gara aperta da Vitinha e chiusa, nella ripresa, dall'inutile rete di Orsolini. I felsinei chiudono il camp ...

Bologna-Genoa 1-3, Venturino show al Dall’Ara

Segnala msn.com: Bologna, 24 maggio 2025 – Bologna e Genoa chiudono la loro stagione al Dall’Ara. E a vincere è la formazione di Vieira, autrice di un primo tempo sontuoso: tre gol prima dell’intervallo, il primo di ...

Käärijä & Baby Lasagna - #eurodab at the Grand Final | Eurovision 2025 | #UnitedByMusic ??????