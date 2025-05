Sheffield United 1-2 Sunderland – Rapporto risultato e gol come libro di Black Cats Torna in Premier League

Nel playoff di Wembley, Sunderland ha conquistato la promozione in Premier League con una vittoria di misura di 2-1 contro Sheffield United. Dopo una gara combattuta, i Black Cats sono riusciti a rimontare e assicurarsi il ritorno nella massima serie, suggellando un risultato importante e un gol decisivo che li riporta in Premier League nel 2025.

2025-05-24 18:18:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: In una finale di play-off del campionato pulsante a Wembley, Sunderland ha strappato una drammatica vittoria per 2-1 sullo Sheffield United grazie allo splendido sciopero di arresto dell’Accademia Tom Watson. I Black Cats hanno ottenuto un ritorno in Premier League dopo otto anni con una prestazione che è cresciuta verso la fine della partita nella capitale. Sheffield United, che aveva concluso 14 punti davanti a Sunderland nella stagione regolare, ha preso d’assalto prima di aver avuto un vantaggio iniziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Sheffield United 1-2 Sunderland – Rapporto, risultato e gol come libro di Black Cats Torna in Premier League

