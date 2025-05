Sfiora gli 12 miliardi di euro l’export 2024 di macchinari agricoli made in Italy

Nel 2024, l’export di macchinari agricoli made in Italy si avvicina ai 12 miliardi di euro, con circa 1,2 miliardi destinati al settore. Il settore vitivinicolo rappresenta circa la metà di questa quota, evidenziando l'importanza delle attrezzature italiane nel mercato globale. Dati Istat e l’Osservatorio Uiv, presentati a Enovitis in Campo, confermano la crescita e la forte presenza internazionale delle produzioni italiane nel comparto agricolo.

ROMA – Sfiora gli 1,2 miliardi di euro l’export 2024 di macchinari agricoli made in Italy, in cui il settore vitivinicolo pesa per circa la metà. Secondo i dati Istat elaborati dall’Osservatorio Uiv in occasione dell’edizione 2025 di Enovitis in campo (18-19 giugno, Rosciano – PE), lo scorso anno il comparto italiano – protagonista a livello mondiale – ha registrato una battuta d’arresto del 25% sul valore delle vendite all’estero dei 12 mesi precedenti. La performance negativa dello scorso anno non sembra migliorare nei primi due mesi 2025, fermi a quota 167,6 milioni di euro, a -9% sul pari periodo 2024. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sfiora gli 1,2 miliardi di euro l’export 2024 di macchinari agricoli made in Italy

Approfondisci con questi articoli

Gruppo A2A: nei primi 3 mesi del 2025 il fatturato sfiora i 4 miliardi di euro

Nel primo trimestre del 2025, il gruppo A2A ha riportato risultati significativi, con un fatturato che si avvicina ai 4 miliardi di euro, precisamente 3,968 miliardi.

Tutto pronto per l'assemblea dei soci di Cia Conad a Cesena Fiera, vendite alle casse a 3,12 miliardi di euro

L’assemblea dei soci di Cia-Conad a Cesena celebra un anno di crescita solida, con vendite alle casse di 3,12 miliardi di euro (+1,7%).

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Approfondimenti da altre fonti

Iliad continua a crescere in Italia e supera i 12 milioni di utenti: il fatturato sfiora i 300 milioni

Lo riporta msn.com: In forte aumento anche la marginalità, mentre la perdita si assottiglia. L'Ad di Iliad Italia Levi: "Siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28esimo trimestre consecutivo" ...

Iliad, in Italia sfiora 300 milioni di fatturato nel primo trimestre. Quasi dimezzato il rosso

Da milanofinanza.it: Il ramo italiano guidato dall’ad Benedetto Levi chiude ancora in perdita, ma in calo a 36 milioni grazie a marginalità in aumento e riduzione degli investimenti. Aggiunti oltre 250 mila utenti nel tri ...

Iliad wächst in Italien weiter und überschreitet 12 Millionen Nutzer: Der Umsatz erreicht fast 300 Millionen

Scrive firstonline.info: In forte aumento anche la marginalità, mentre la perdita si assottiglia. L'Ad di Iliad Italia Levi: "Siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28esimo trimestre consecutivo" ...

Sigma ??~Never give up ~Sigma male meme ~#shorts #sigma #sigmamale