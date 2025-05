Serve una svolta per i giovani

Davide Bissioni, anche se pensionato, sottolinea l'importanza del Referendum sui temi del lavoro, invitando i giovani a votarci perché sono fondamentali per la tutela delle future generazioni. Ritiene necessaria una svolta per i giovani e considera i quesiti centrali per la loro tutela. Nonostante l'età avanzata, esprime il suo impegno e la consapevolezza sull'importanza di partecipare alla scelta democratica, evidenziando anche la gravità delle morti sul lavoro in Italia.

Davide Bissioni è a conoscenza del Referendum. "Certamente sono a conoscenza del Referendum e andrò a votare. Anche se ho una età da pensionato, trovo i quesiti sul lavoro molto importanti, ed è giusto che tutti i giovani vadano a votare, perché devono essere tutelati. In Italia ci sono due morti sul lavoro ogni giorno. In qualsiasi settore ci sono problematiche sulla sicurezza. Io lavoro come magazziniere e mi auguro che la politica (di qualsiasi tipo e colore) metta mano a queste tematiche importanti per il nostro Paese.

