Serie C LIVE Ternana-Vicenza e Pescara-Audace Cerignola

La regular season di Serie C si avvia alla conclusione con le sfide live tra Ternana-Vicenza e Pescara-Audace Cerignola. Nonostante la chiusura dei gironi B e C, l’emozione non finisce qui: i playoff sono alle porte e promettono battaglie avvincenti per ambire alla promozione. Prepariamoci a seguire partite intense e decisive, con squadre pronte a dare il massimo per realizzare il loro sogno!

Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i playoff.... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LIVE – Playoff Serie C 2025, Semifinali: dalle 20 gli aggiornamenti delle gare d’andata

restodelcalcio.com scrive: FIRENZE. Prosegue la marcia verso un posto in Serie B. Oggi pomeriggio in campo l'andata delle Semifinali Playoff Serie C ...

Serie C, ecco la final four: Ternana-Vicenza e Pescara-Audace Cerignola, out l'Atalanta U23

Lo riporta msn.com: Con la chiusura dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che ci sono i ...

Playoff Serie C: Ternana, Vicenza, Cerignola e Pescara avanzano in semifinale

Secondo ilrestodelcarlino.it: Le seconde classificate e il Pescara avanzano nei playoff di Serie C. Ternana ribalta, Cerignola passa con un pareggio.

