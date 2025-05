Serie C in crisi profonda | esclusioni debiti e incertezze Casertana tra le squadre in bilico ma si lavora per l' iscrizione

La Serie C attraversa una crisi profonda, tra esclusioni, debiti e incertezze. La stagione 2024-2025 si apre con il rischio di ulteriori squadre in bilico, tra cui la Casertana, che lavora per assicurarsi l’iscrizione nonostante le difficoltà. La situazione economica delle società mette a dura prova il campionato, con alcune realtà storiche come Taranto e Turris estromesse per inadempienze.

La Serie C affonda sotto il peso delle difficoltà economiche. La stagione 2024-2025 si apre con l’esclusione di due club storici, Taranto e Turris, per gravi inadempienze amministrative e fiscali. Il Taranto, dopo una penalizzazione di 19 punti, è stato estromesso dal campionato, mentre la Turris. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Serie C in crisi profonda: esclusioni, debiti e incertezze. Casertana tra le squadre in bilico ma si lavora per l'iscrizione

