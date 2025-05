Serie C gara uno va all’Alfa Catania | Dierre guarda alla prossima sfida e pensa al riscatto

Gara uno della finale di Serie C va all'Alfa Catania, ma la Dierre guarda avanti con determinazione. Di fronte a un pubblico da sold out, la sfida è stata intensa e appassionante. La serie è ancora aperta e mercoledì 28 maggio alle ore 20, i bianco-blu scenderanno in campo per ristabilire l'equilibrio. I tifosi sono pronti a supportare la squadra nella ricerca del riscatto.

Un pubblico da sold out, una finale degna e combattuta con una bella nota, rappresentata da una ricca rappresentanza di pubblico di casa Dierre. Gara uno va all'Alfa ma, la serie è ancora più che aperta. Mercoledì 28 maggio alle ore 20, i bianco-blu proveranno a pareggiare i conti e chiamano a

