Serie C alle 20 le due semifinali PlayOff | Vicenza senza un big in attacco

Stasera alle 20 si giocano le due semifinali dei playoff di Serie C, dopo l’archiviazione dei quarti di finale. Attesa per Vicenza-Ternana, due squadre che si sono identificate come protagoniste del secondo posto nei rispettivi gironi. Il Vicenza, senza uno dei big in attacco, affronterà una Ternana determinata a continuare il suo percorso verso la finale, promettendo spettacolo e suspense.

Tempo di lettura: 2 minuti Archiviati i match di ritorno dei quarti di finale, tutto pronto per la disputa della due semifinali in programma questa sera alle 20. Grande attesa per Vicenza-Ternana, due squadre che hanno chiuso entrambe la stagione regolare al secondo posto nei gironi A e B. I padroni di casa partono con il favore del pronostico avendo allestito un organico che avrebbe dovuto vincere quasi a mani basse il torneo, ma anche la compagine umbra può contare su un collettivo di assoluto rilievo per la categoria. I biancorossi non possono fare affidamento sul bomber Ferrari che deve scontare un turno di squalifica.

