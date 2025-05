Serie B Spezia e Cremonese in finale ai playoff | eliminate Catanzaro e Juve Stabia

Sarà un'epica finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese, che hanno superato rispettivamente Catanzaro e Juve Stabia. Le due squadre, classificatesi terza e quarta nel campionato, si sfideranno per un posto in Serie A. L'andata è fissata per il 29 maggio, promettendo scintille e un duello avvincente sul campo. I tifosi non vedono l'ora di assistere a questa battaglia decisiva!

Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana

La Serie B si avvia verso il gran finale, con lo Spezia in pole position per la promozione, seguito dalla Cremonese in cerca di rivincite.

In Serie B, la corsa per la promozione si fa sempre più intensa: lo Spezia si trova al comando, mentre la Cremonese cerca di avvicinarsi.

Playoff Serie B 2025: Juve Stabia e Catanzaro in semifinale, affronteranno Cremonese e Spezia

I playoff Serie B 2025 sono pronti a entrare nel vivo, con Juve Stabia e Catanzaro in semifinale. Le sfide di andata e ritorno vedranno i campani sfidare Cremonese e i calabresi affrontare Spezia, dopo aver eliminato rispettivamente Palermo e Cesena.

Serie B LIVE: Cremonese-Juve Stabia 3-0. Alle 19:30 Spezia-Catanzaro

Cremonese, è finale! Juve Stabia schiantata, ribaltato il ko dell'andata. Ecco chi sfida

Serie B: Cremonese-Juve Stabia 3-0, grigiorossi in finale PlayOff

Spezia-Cremonese 2-3 | BARBIERI, AZZI e VANDEPUTTE firmano l'impresa al Picco | HIGHLIGHTS Serie BKT