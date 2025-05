Serie B | Spezia-Catanzaro 2-1 liguri in rimonta conquistano la finale PlayOff

Lo Spezia centra la finale playoff di Serie B, rimontando il Catanzaro con un emozionante 2-1. Nonostante il vantaggio iniziale dei calabresi grazie al gol di Cassandro, gli aquilotti, guidati da D'Angelo, rispondono con Aurelio e Wisniewski. Ora, la squadra ligure si prepara a sfidare la Cremonese per conquistare l'ultimo posto tra le neopromosse. Una partita che promette grande intensitĂ e emozioni.

Lo Spezia conquista di rimonta la finale PlayOff della Serie B contro il Catanzaro, battuto 2-1 in casa. Adesso la sfida alla Cremonese per l'ultimo posto tra le neopromosse. Il gol di Cassandro illude il Catanzaro, ma Aurelio e Wisniewski portano la squadra di D'Angelo a giocarsi la finale PlayOff di Serie B contro la Cremonese, che nel primo pomeriggio ha superato la Juve Stabia.

