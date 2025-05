Serie B la Cremonese batte la Juve Stabia e va in finale dei playoff LIVE Spezia-Catanzaro 0-0

La Cremonese conquista la finale dei playoff di Serie B battendo 3-0 la Juve Stabia. Con una prestazione convincente e dominando l'incontro, i grigiorossi si assicurano il passaggio all'ultimo atto della competizione. Intanto, in diretta, si sfidano Spezia e Catanzaro, in cerca di un posto in finale. Le emozioni del calcio cadetto sono appena cominciate!

La Cremonese è la prima squadra a staccare il pass per la finale dei playoff di Serie BI grigiorossi battono 3-0 la Juve Stabia, che finisce... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche questi approfondimenti

Serie B, la Cremonese batte la Juve Stabia e va in finale dei playoff. LIVE alle 19:30 Spezia-Catanzaro

La Cremonese conquista la finale dei playoff di Serie B dopo una convincente vittoria per 3-0 contro la Juve Stabia.

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A

Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Basket Serie B Femminile / Senigallia batte Pontedera e si salva

SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – Il Basket 2000 si aggiudica il decisivo gara 3 contro Pontedera con un emozionante 52-47, garantendosi così la salvezza in Serie B femminile.

Se ne parla anche su altri siti

Serie B, la Cremonese batte la Juve Stabia e va in finale dei playoff. LIVE alle 19:30 Spezia-Catanzaro

Si legge su msn.com: La Cremonese è la prima squadra a staccare il pass per la finale dei playoff di Serie BI grigiorossi battono 3-0 la Juve Stabia, che ...

Cremonese, è finale! Juve Stabia schiantata, ribaltato il ko dell'andata. Ecco chi sfida

Secondo tuttosport.com: I grigiorossi di Stroppa vincono 3-0 nella semifinale di ritorno allo Zini: a segno Castagnetti, Johnsen e Vandeputte ...

Rimonta completata: la Cremonese batte la Juve Stabia e conquista la finale playoff

Si legge su msn.com: Rimonta completata. La Cremonese è la prima finalista dei playoff di Serie B 2024-2025 e attende ora la vincente di Spezia-Catanzaro, che scenderanno in campo tra pochi minuti. La squadra di Stroppa r ...