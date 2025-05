Serie B femminile | Chemco Puianello sfida Viterbo nei playoff per la promozione in A2

La serie B femminile entra nelle semifinali playoff per la promozione in A2. La Chemco Puianello, seconda in Emilia-Romagna, sfida Viterbo, prima del Lazio, oggi alle 18 in casa. Il ritorno si giocherà domenica. Una sfida importante per le due squadre in corsa per salire nel secondo livello nazionale.

La stagione della serie B femminile entra nel vivo con le semifinali playoff per la promozione in serie A2. La Chemco Puianello, seconda in Emilia-Romagna, ha in calendario il primo impegno oggi alle 18 contro Viterbo, prima del Lazio, tra le mura amiche. Il retour-match è in programma domenica prossima; avanza chi ha la differenza canestri migliore. "Arriviamo a questa sfida dopo un campionato lungo e difficile - dice la presidentessa Simona Valeriani - che ci ha tenuto sulle spine fino alla penultima giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B femminile: Chemco Puianello sfida Viterbo nei playoff per la promozione in A2

